Dollarama Aktie
WKN DE: A0YCBU / ISIN: CA25675T1075
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01.09.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Dollarama legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Dollarama wird voraussichtlich am 16.09.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorstellen.
Die Schätzungen von 12 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,26 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Dollarama ein EPS von 1,16 CAD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite soll Dollarama 12 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 2,03 Milliarden CAD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 17,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Dollarama 1,72 Milliarden CAD umsetzen können.
Für das Fiskaljahr rechnen 15 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 5,14 CAD, gegenüber 4,75 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 15 Analysten durchschnittlich auf 8,13 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 7,26 Milliarden CAD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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