WKN DE: A0YCBU / ISIN: CA25675T1075

09.03.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Dollarama stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Dollarama lässt sich voraussichtlich am 24.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Dollarama die Bilanz zum am 31.01.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 11 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,41 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Dollarama 1,40 CAD je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal soll Dollarama im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 2,08 Milliarden CAD abgeschlossen haben – das erwarten 12 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,88 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren, um 10,42 Prozent gesteigert.

14 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 4,68 CAD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 4,18 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 7,23 Milliarden CAD, gegenüber 6,41 Milliarden CAD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at

