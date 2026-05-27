Dollarama Aktie
WKN DE: A0YCBU / ISIN: CA25675T1075
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27.05.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Dollarama verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Dollarama wird voraussichtlich am 11.06.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.04.2026 abgelaufen ist.
11 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,991 CAD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,990 CAD erwirtschaftet worden.
9 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1,82 Milliarden CAD – das würde einem Zuwachs von 19,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,52 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr rechnen 14 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 5,10 CAD, gegenüber 4,75 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 15 Analysten durchschnittlich auf 8,10 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 7,26 Milliarden CAD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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