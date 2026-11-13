Dolphin Drilling AS Registered Shs Aktie
WKN DE: A420G0 / ISIN: NO0013711739
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13.11.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Dolphin Drilling AS Registered legt Quartalsergebnis vor
Dolphin Drilling AS Registered gibt voraussichtlich am 27.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,018 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Dolphin Drilling AS Registered noch -181,750 NOK je Aktie verloren.
Basierend auf den Einschätzungen von 4 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 41,7 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 380,7 Millionen NOK im Vorjahresquartal.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,009 USD, wohingegen im Vorjahr noch -4267,850 NOK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 158,8 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1,85 Milliarden NOK waren.
Redaktion Finanzen.net
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