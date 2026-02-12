Dolphin Drilling AS Registered Shs Aktie
WKN DE: A420G0 / ISIN: NO0013711739
|
12.02.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Dolphin Drilling AS Registered verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Dolphin Drilling AS Registered wird voraussichtlich am 27.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,006 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 33,09 NOK je Aktie erzielt worden.
Die Umsatzschätzungen von 1 Analyst für das letzte Quartal bewegen sich bei 50,0 Millionen USD, was einem Umsatz von 551,5 Millionen NOK im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Die Schätzung von 1 Analyst für das abgelaufene Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,000 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1226,020 NOK einfahren können. Beim Umsatz geht 1 Analyst von 181,0 Millionen USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 1,04 Milliarden NOK erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Dolphin Drilling AS Registered Shs
Analysen zu Dolphin Drilling AS Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Dolphin Drilling AS Registered Shs
|0,21
|-0,70%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Inflationsdaten: ATX tiefrot -- DAX stabil -- Wall Street eröffnet wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nimmt Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street tritt auf der Stelle. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.