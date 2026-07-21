Erste Schätzungen: Doman Building Materials Group legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Doman Building Materials Group präsentiert voraussichtlich am 05.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwarten 6 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,303 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,320 CAD je Aktie vermeldet.

6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 2,34 Prozent auf 907,5 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 886,7 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,880 CAD, gegenüber 0,920 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 7 Analysten auf durchschnittlich 3,20 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,12 Milliarden CAD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at