Erste Schätzungen: Doman Building Materials Group veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Doman Building Materials Group wird voraussichtlich am 05.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

6 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,070 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,090 CAD je Aktie erzielt worden.

Doman Building Materials Group soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 712,4 Millionen CAD abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 707,8 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

7 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,843 CAD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 0,620 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 3,18 Milliarden CAD, gegenüber 2,66 Milliarden CAD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at