Erste Schätzungen: Doman Building Materials Group veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Doman Building Materials Group wird voraussichtlich am 08.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,160 CAD. Im Vorjahresquartal waren 0,270 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 6 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 788,8 Millionen CAD – ein Minus von 0,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Doman Building Materials Group 793,3 Millionen CAD erwirtschaften konnte.

Der Ausblick von 7 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,741 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,920 CAD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 7 Analysten auf durchschnittlich 3,22 Milliarden CAD, nachdem im Vorjahr 3,12 Milliarden CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at