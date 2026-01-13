Dometic Group AB Aktie
Erste Schätzungen: Dometic Group AB legt Quartalsergebnis vor
Dometic Group AB wird voraussichtlich am 28.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
6 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,162 SEK gegenüber -3,440 SEK im Vorjahresquartal.
Die Schätzungen von 6 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 4,27 Milliarden SEK aus – das entspräche einem Minus von 10,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,79 Milliarden SEK in den Büchern standen.
Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,47 SEK, gegenüber -7,210 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten auf durchschnittlich 21,31 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 24,62 Milliarden SEK generiert wurden.
