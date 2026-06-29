Dometic Group AB Aktie
WKN DE: A1437L / ISIN: SE0007691613
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29.06.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Dometic Group AB präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Dometic Group AB wird voraussichtlich am 14.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
6 Analysten schätzen im Schnitt, dass Dometic Group AB im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,15 SEK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,09 SEK je Aktie gewesen.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 5,01 Prozent auf 5,96 Milliarden SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,27 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 8 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 3,20 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,34 SEK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt von insgesamt 20,51 Milliarden SEK aus im Gegensatz zu 21,04 Milliarden SEK Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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