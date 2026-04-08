Dometic Group AB Aktie

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WKN DE: A1437L / ISIN: SE0007691613

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08.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Dometic Group AB präsentiert Quartalsergebnisse

Dometic Group AB öffnet voraussichtlich am 23.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

6 Analysten schätzen, dass Dometic Group AB für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,570 SEK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,570 SEK auf dem gleichen Niveau gelegen.

6 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 5,08 Milliarden SEK gegenüber 5,83 Milliarden SEK im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 12,83 Prozent.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 9 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 3,51 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,34 SEK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt von insgesamt 20,39 Milliarden SEK aus im Gegensatz zu 21,04 Milliarden SEK Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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