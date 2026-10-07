Dometic Group AB Aktie
WKN DE: A1437L / ISIN: SE0007691613
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07.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Dometic Group AB zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Dometic Group AB wird voraussichtlich am 22.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 7 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,478 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Dometic Group AB noch ein Gewinn pro Aktie von 0,350 SEK in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 7 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 4,82 Milliarden SEK aus – das entspräche einem Minus von 1,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,89 Milliarden SEK in den Büchern standen.
Die Erwartungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 2,63 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,34 SEK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 8 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 20,17 Milliarden SEK, gegenüber 21,04 Milliarden SEK im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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