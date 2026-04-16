Dominion Energy Aktie

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WKN: 932798 / ISIN: US25746U1097

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16.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Dominion Energy gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Dominion Energy veröffentlicht voraussichtlich am 01.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

11 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,861 USD gegenüber 0,750 USD im Vorjahresquartal.

7 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 8,59 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,12 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Dominion Energy für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 4,47 Milliarden USD aus.

Die Schätzungen von 18 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,59 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,45 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 12 Analysten von durchschnittlich 17,77 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 16,73 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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