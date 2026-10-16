Dominion Energy Aktie
WKN: 932798 / ISIN: US25746U1097
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16.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Dominion Energy legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Dominion Energy lässt sich voraussichtlich am 30.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Dominion Energy die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Im Durchschnitt erwarten 11 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,19 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,16 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten ein Plus von 7,21 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 4,89 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 4,56 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 17 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,59 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 3,45 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 18,40 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 16,73 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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