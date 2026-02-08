Erste Schätzungen: Dominion Energy stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Dominion Energy lädt voraussichtlich am 23.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

15 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,667 USD gegenüber 0,150 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz gehen 7 Analysten von einem Zuwachs von 5,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 3,65 Milliarden USD gegenüber 3,47 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

17 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,41 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 2,44 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 16,09 Milliarden USD, gegenüber 14,34 Milliarden USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at