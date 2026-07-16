Erste Schätzungen: Dominion Energy stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Dominion Energy präsentiert in der voraussichtlich am 31.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

10 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,746 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,880 USD erwirtschaftet worden.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 4,10 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 8,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,79 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen von 17 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,59 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 3,45 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 11 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 18,05 Milliarden USD, gegenüber 16,73 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at