Erste Schätzungen: Dominos Pizza mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Dominos Pizza äußert sich voraussichtlich am 27.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

30 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 4,29 USD. Das entspräche einer Verringerung von 0,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 4,33 USD erwirtschaftet wurden.

Die Schätzungen von 24 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,17 Milliarden USD – ein Plus von 5,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Dominos Pizza 1,11 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Der Ausblick von 32 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 19,82 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 17,57 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 27 Analysten auf durchschnittlich 5,28 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 4,94 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at