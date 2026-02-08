Erste Schätzungen: Dominos Pizza stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Dominos Pizza öffnet voraussichtlich am 23.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

30 Analysten schätzen, dass Dominos Pizza für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,38 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 4,89 USD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz gehen 25 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,52 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 5,25 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Dominos Pizza einen Umsatz von 1,44 Milliarden USD eingefahren.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 34 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 17,60 USD, gegenüber 16,69 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 29 Analysten durchschnittlich auf 4,92 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 4,71 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

