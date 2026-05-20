Erste Schätzungen: Domo B gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Domo B stellt voraussichtlich am 04.06.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Im Durchschnitt erwarten 6 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,068 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,450 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten ein Minus von 0,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 79,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 80,1 Millionen USD umgesetzt.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,028 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -1,450 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 320,3 Millionen USD, gegenüber 318,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at