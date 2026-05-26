Dom b Aktie
WKN DE: A2JPBT / ISIN: US2575541055
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26.05.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Domo B präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Domo B wird voraussichtlich am 09.06.2026 die Bilanz zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
6 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,044 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,450 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Domo B soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 79,7 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 0,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 80,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Der Ausblick von 6 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,028 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,450 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 6 Analysten auf durchschnittlich 320,3 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 318,9 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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