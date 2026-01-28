Erste Schätzungen: Don Quijote gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Don Quijote wird voraussichtlich am 12.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 10,56 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Don Quijote noch 11,23 JPY je Aktie eingenommen.

6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 5,47 Prozent auf 609,63 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 578,02 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 13 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 37,30 JPY, gegenüber 30,32 JPY je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 13 Analysten im Durchschnitt 2.354,21 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 2.246,76 Milliarden JPY generiert worden waren.

