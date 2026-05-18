Erste Schätzungen: Donaldson stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Donaldson wird voraussichtlich am 02.06.2026 das Zahlenwerk zum am 30.04.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Durchschnitt erwarten 7 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,05 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,480 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Donaldson in dem im April abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,57 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 973,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 940,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 7 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,98 USD, gegenüber 3,05 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt 3,82 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 3,69 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at