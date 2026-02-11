Erste Schätzungen: Donaldson veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Donaldson wird voraussichtlich am 26.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.01.2026 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 7 Analysten von einem Gewinn von 0,889 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,790 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 898,7 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 3,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 870,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Insgesamt erwarten 7 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 4,05 USD je Aktie, gegenüber 3,05 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 7 Analysten durchschnittlich auf 3,83 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 3,69 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at