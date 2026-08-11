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WKN: 859763 / ISIN: US2576511099

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11.08.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Donaldson veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Donaldson lädt voraussichtlich am 26.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.07.2026 endete.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,12 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 15,46 Prozent erhöht. Damals waren 0,970 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 1,04 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 6,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 980,7 Millionen USD in den Büchern standen.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,95 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 3,05 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 3,87 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 3,69 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

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