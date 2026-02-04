Erste Schätzungen: Donegal Group A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Donegal Group A präsentiert in der voraussichtlich am 19.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,539 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,700 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Donegal Group A nach der Prognose von 1 Analyst 216,3 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 13,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 250,0 Millionen USD umgesetzt worden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,20 USD aus, während im Fiskalvorjahr 1,53 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 916,8 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 989,6 Millionen USD.

