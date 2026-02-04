Donegal Grou a Aktie
WKN: 655940 / ISIN: US2577012014
|
04.02.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Donegal Group A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Donegal Group A präsentiert in der voraussichtlich am 19.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,539 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,700 USD je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal soll Donegal Group A nach der Prognose von 1 Analyst 216,3 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 13,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 250,0 Millionen USD umgesetzt worden.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,20 USD aus, während im Fiskalvorjahr 1,53 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 916,8 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 989,6 Millionen USD.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!