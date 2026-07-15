Erste Schätzungen: Donegal Group A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Donegal Group A wird voraussichtlich am 30.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,420 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,460 USD je Aktie vermeldet.

2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 6,32 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 247,2 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 231,5 Millionen USD aus.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 3 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,73 USD je Aktie, gegenüber 2,18 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 2 Analysten durchschnittlich bei 897,5 Millionen USD. Im Vorjahr waren 978,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at