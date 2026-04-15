Donegal Grou a Aktie
WKN: 655940 / ISIN: US2577012014
|
15.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Donegal Group A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Donegal Group A gibt voraussichtlich am 30.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,449 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Donegal Group A ein EPS von 0,710 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite soll Donegal Group A 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 247,8 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 1,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Donegal Group A 245,2 Millionen USD umsetzen können.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 3 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,90 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 2,18 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich auf 918,5 Millionen USD, gegenüber 978,0 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!