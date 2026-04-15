Erste Schätzungen: Donegal Group A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Donegal Group A gibt voraussichtlich am 30.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,449 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Donegal Group A ein EPS von 0,710 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite soll Donegal Group A 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 247,8 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 1,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Donegal Group A 245,2 Millionen USD umsetzen können.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 3 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,90 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 2,18 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich auf 918,5 Millionen USD, gegenüber 978,0 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at