Donegal Grou b Aktie
WKN: 655929 / ISIN: US2577013004
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15.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Donegal Group B gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Donegal Group B stellt voraussichtlich am 30.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,420 USD. Dies würde einer Verringerung von 2,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Donegal Group B 0,430 USD je Aktie vermeldete.
Im abgelaufenen Quartal soll Donegal Group B nach den Prognosen von 2 Analysten im Schnitt 231,5 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 6,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 247,2 Millionen USD umgesetzt worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 3 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,73 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 2,01 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 897,5 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 978,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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