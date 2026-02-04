Erste Schätzungen: Donegal Group B präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Donegal Group B wird voraussichtlich am 19.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,539 USD je Aktie gegenüber 0,640 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 13,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 216,3 Millionen USD gegenüber 250,0 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 2 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 2,20 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 1,38 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxiert 1 Analyst auf 916,8 Millionen USD, gegenüber 989,6 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at