Erste Schätzungen: Donegal Group B stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Donegal Group B wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 30.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,449 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 30,92 Prozent verringert. Damals waren 0,650 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 1,08 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 245,2 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 247,8 Millionen USD aus.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,90 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,01 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 918,5 Millionen USD, gegenüber 978,0 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at