Dongfang Electric a Aktie

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WKN: 909596 / ISIN: CNE000000J28

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17.03.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Dongfang Electric A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Dongfang Electric A wird voraussichtlich am 01.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 0,420 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,100 CNY je Aktie erzielt worden.

1 Analyst geht beim Umsatz von 25,50 Milliarden CNY – das würde einem Zuwachs von 16,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 21,85 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 10 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,19 CNY prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 0,940 CNY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 11 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 79,29 Milliarden CNY umgesetzt werden sollen, gegenüber 69,51 Milliarden CNY im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

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