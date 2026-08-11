Erste Schätzungen: Dongfang Electric A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Dongfang Electric A öffnet voraussichtlich am 26.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 0,232 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,220 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Plus von 16,08 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 25,08 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 21,60 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 5 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,42 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,15 CNY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt von insgesamt 87,54 Milliarden CNY aus im Gegensatz zu 78,39 Milliarden CNY Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at