Erste Schätzungen: Dongfang Electric öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Dongfang Electric öffnet voraussichtlich am 01.04.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

1 Analyst schätzt, dass Dongfang Electric im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,420 CNY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,100 HKD je Aktie gewesen.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 1 Analyst für das vergangene Quartal liegt bei 25,50 Milliarden CNY, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 23,63 Milliarden HKD erzielt wurde.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 11 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,17 CNY je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 1,02 HKD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 12 Analysten durchschnittlich auf 79,68 Milliarden CNY, gegenüber 75,36 Milliarden HKD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at