Dongfang Electric Corporation Aktie
WKN DE: A0M4XX / ISIN: CNE100000304
|
17.03.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Dongfang Electric öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Dongfang Electric öffnet voraussichtlich am 01.04.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.
1 Analyst schätzt, dass Dongfang Electric im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,420 CNY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,100 HKD je Aktie gewesen.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 1 Analyst für das vergangene Quartal liegt bei 25,50 Milliarden CNY, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 23,63 Milliarden HKD erzielt wurde.
Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 11 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,17 CNY je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 1,02 HKD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 12 Analysten durchschnittlich auf 79,68 Milliarden CNY, gegenüber 75,36 Milliarden HKD im entsprechenden Zeitraum zuvor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Dongfang Electric Corporation Ltd (H)
|
06:21
|Erste Schätzungen: Dongfang Electric öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Dongfang Electric Corporation Ltd (H)
Aktien in diesem Artikel
|Dongfang Electric Corporation Ltd (H)
|4,28
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließlich freundlich -- DAX schlussendlich fester -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich überwiegend leichter
Der heimische Aktienmarkt konnte am Montag in die Gewinnzone drehen. Der deutsche Leitindex kämpfte sich über die Nulllinie zurück. Die US-Börsen zeigten sich von ihrer freundlichen Seite. Die asiatischen Börsen zeigten sich zum Wochenstart uneinheitlich.