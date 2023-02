Erste Schätzungen: Donnelley Financial Solutions legt Quartalsergebnis vor

Donnelley Financial Solutions wird voraussichtlich am 21.02.2023 das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,613 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 16,03 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,730 USD je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 21,95 Prozent auf 181,7 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 232,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Prognosen von 3 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 3,40 USD, gegenüber 4,14 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 3 Analysten durchschnittlich 847,6 Millionen USD im Vergleich zu 993,3 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at