Erste Schätzungen: DoorDash legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

DoorDash öffnet voraussichtlich am 06.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 33 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,363 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte DoorDash 0,440 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 37 Analysten ein Plus von 36,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 4,15 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,03 Milliarden USD umgesetzt.

35 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 2,55 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 2,13 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 41 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 17,85 Milliarden USD, gegenüber 13,72 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at