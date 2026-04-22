DoorDash Aktie

DoorDash für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QHEA / ISIN: US25809K1051

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
22.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: DoorDash legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

DoorDash öffnet voraussichtlich am 06.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 33 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,363 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte DoorDash 0,440 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 37 Analysten ein Plus von 36,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 4,15 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,03 Milliarden USD umgesetzt.

35 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 2,55 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 2,13 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 41 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 17,85 Milliarden USD, gegenüber 13,72 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu DoorDash

mehr Nachrichten