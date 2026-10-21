Erste Schätzungen: DoorDash verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

DoorDash äußert sich voraussichtlich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 33 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,811 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte DoorDash ein EPS von 0,550 USD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend erwarten 39 Analysten einen Zuwachs von 32,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 4,56 Milliarden USD gegenüber 3,45 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 36 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,60 USD, wohingegen im Vorjahr noch 2,13 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 42 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 17,85 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 13,72 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at