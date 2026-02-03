Erste Schätzungen: DoorDash vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

DoorDash wird sich voraussichtlich am 18.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 33 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,590 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,330 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll DoorDash in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 38,70 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 39 Analysten durchschnittlich bei 3,98 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 2,87 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 36 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 2,25 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 0,290 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 43 Analysten durchschnittlich auf 13,76 Milliarden USD, gegenüber 10,72 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at