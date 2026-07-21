Erste Schätzungen: DoorDash zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

DoorDash wird voraussichtlich am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

32 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,465 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,650 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 38 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 4,34 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 32,10 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte DoorDash einen Umsatz von 3,28 Milliarden USD eingefahren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 36 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,53 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 2,13 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 42 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 17,63 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 13,72 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at