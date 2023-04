Erste Schätzungen: Dorel Industries A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Dorel Industries A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 15.05.2023 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2023 abgelaufen ist.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Verlust von -0,725 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,979 CAD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal soll Dorel Industries A mit einem Umsatz von insgesamt 562,1 Millionen CAD abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 551,2 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 1,97 Prozent gesteigert.

Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -1,340 CAD im Vergleich zu -4,663 CAD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 2,25 Milliarden CAD, gegenüber 2,15 Milliarden CAD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at