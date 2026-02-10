Dorman Products Aktie

WKN DE: A0J2R0 / ISIN: US2582781009

10.02.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Dorman Products gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Dorman Products stellt voraussichtlich am 25.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

8 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 2,12 USD aus. Im letzten Jahr hatte Dorman Products einen Gewinn von 1,77 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite soll Dorman Products 8 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 573,4 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 7,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Dorman Products 533,8 Millionen USD umsetzen können.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,82 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 6,14 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 2,17 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 2,01 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

