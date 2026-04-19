Erste Schätzungen: Dorman Products legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Dorman Products wird voraussichtlich am 04.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Im Durchschnitt erwarten 8 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,57 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,87 USD je Aktie vermeldet.

8 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 3,37 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 507,7 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Dorman Products für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 524,8 Millionen USD aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 8,29 USD im Vergleich zu 6,64 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 2,29 Milliarden USD, gegenüber 2,13 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at