Erste Schätzungen: Dorman Products legt Quartalsergebnis vor

Dorman Products wird voraussichtlich am 03.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

Die Prognosen von 8 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,89 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Dorman Products noch ein Gewinn pro Aktie von 1,91 USD in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Dorman Products in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,65 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 582,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 541,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,28 USD, gegenüber 6,64 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 8 Analysten auf durchschnittlich 2,29 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,13 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at