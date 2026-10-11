Dorman Products Aktie

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WKN DE: A0J2R0 / ISIN: US2582781009

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11.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Dorman Products verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Dorman Products wird voraussichtlich am 26.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 8 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 2,00 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 2,48 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten ein Plus von 3,97 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 565,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 543,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 8,66 USD aus. Im Vorjahr waren 6,64 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten im Durchschnitt 2,21 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 2,13 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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