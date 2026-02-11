Erste Schätzungen: DoubleVerify präsentiert Quartalsergebnisse

DoubleVerify wird voraussichtlich am 26.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 16 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,162 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,130 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 19 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 9,53 Prozent auf 208,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte DoubleVerify noch 190,6 Millionen USD umgesetzt.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 16 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,290 USD im Vergleich zu 0,320 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 20 Analysten durchschnittlich bei 751,7 Millionen USD, gegenüber 656,9 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at