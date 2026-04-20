Douglas Emmett Aktie
WKN DE: A0LCP8 / ISIN: US25960P1093
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20.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Douglas Emmett präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Douglas Emmett lädt voraussichtlich am 05.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,047 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Douglas Emmett noch 0,240 USD je Aktie eingenommen.
Die Schätzungen von 6 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 251,1 Millionen USD – ein Minus von 0,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Douglas Emmett 251,5 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,173 USD, gegenüber 0,090 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 1,01 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,00 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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