Douglas Emmett Aktie
WKN DE: A0LCP8 / ISIN: US25960P1093
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19.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Douglas Emmett präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Douglas Emmett wird voraussichtlich am 03.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
5 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,053 USD. Das entspräche einem Gewinn von 24,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,070 USD erwirtschaftet wurden.
6 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 256,8 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 2,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 250,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,130 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,090 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,02 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,00 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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