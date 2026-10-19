Erste Schätzungen: Douglas Emmett präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Douglas Emmett wird voraussichtlich am 03.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

5 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,053 USD. Das entspräche einem Gewinn von 24,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,070 USD erwirtschaftet wurden.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 256,8 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 2,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 250,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,130 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,090 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,02 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,00 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at