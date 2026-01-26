Douglas Emmett Aktie

Douglas Emmett für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0LCP8 / ISIN: US25960P1093

26.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Douglas Emmett verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Douglas Emmett gibt voraussichtlich am 10.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,047 USD gegenüber -0,010 USD im Vorjahresquartal.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 252,3 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 3,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 245,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,084 USD je Aktie, gegenüber 0,130 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 7 Analysten durchschnittlich auf 1,01 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 986,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

