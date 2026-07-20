Douglas Emmett Aktie
WKN DE: A0LCP8 / ISIN: US25960P1093
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20.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Douglas Emmett verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Douglas Emmett wird voraussichtlich am 04.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.
In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,017 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Douglas Emmett noch -0,040 USD je Aktie verloren.
In Sachen Umsatz gehen 6 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 253,9 Millionen USD aus – eine Steigerung von 0,57 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Douglas Emmett einen Umsatz von 252,4 Millionen USD eingefahren.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,084 USD je Aktie, gegenüber 0,090 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 7 Analysten durchschnittlich bei 1,02 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 1,00 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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