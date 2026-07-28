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Douglas Aktie

Douglas für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: BEAU1Y / ISIN: DE000BEAU1Y4

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28.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Douglas informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Douglas öffnet voraussichtlich am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,020 EUR. Das entspräche einer Verringerung von 87,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,160 EUR erwirtschaftet wurden.

Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 994,9 Millionen EUR – ein Minus von 1,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Douglas 1,01 Milliarden EUR erwirtschaften konnte.

7 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,19 EUR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 1,63 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 4,60 Milliarden EUR, gegenüber 4,58 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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