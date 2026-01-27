Erste Schätzungen: Douglas legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Douglas wird voraussichtlich am 11.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

1 Analyst schätzt, dass Douglas im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,34 EUR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,51 EUR je Aktie gewesen.

Douglas soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,66 Milliarden EUR abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,65 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,69 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,63 EUR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 4,73 Milliarden EUR, gegenüber 4,58 Milliarden EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at